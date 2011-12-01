〔韩国汇市〕韩元/美元受全球央行联手行动激励跳涨,但随後脱离高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月1日电---韩国韩元兑美元周四盘初跳涨近2%,此前全球六大主要央行同意提供成本较低的美元资金.不过韩元随後脱离高位,因进口商增加美元买盘.
韩元兑美元KRW=KRW=KFTC在0150GMT时报1,128.7韩元,高於周三国内市场收盘水准1,143.0.韩元此前一度升至1,122.0,创下11月14日以来盘中高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。