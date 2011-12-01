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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 10:19 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元受全球央行联手行动激励跳涨,但随後脱离高位

路透首尔12月1日电---韩国韩元兑美元周四盘初跳涨近2%,此前全球六大主要央行同意提供成本较低的美元资金.不过韩元随後脱离高位,因进口商增加美元买盘.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC在0150GMT时报1,128.7韩元,高於周三国内市场收盘水准1,143.0.韩元此前一度升至1,122.0,创下11月14日以来盘中高位.

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