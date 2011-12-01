《中国经济焦点》11月PMI跌至荣枯分水岭之下,政策加快微调更重"保增长"

*官方PMI连续第二个月下行,回落至50%以下

*未来中国经济增长将继续回落

*宏观政策已加快微调以传递"保增长"之意图

*对未来中国经济增长不必过於悲观

作者 谢衡

路透北京12月1日电---中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)自2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,在宏观调控累计效应叠加外部经济愈见低迷的作用下,四季度经济增速继续回落已成定局.

中国央行则以快於市场预期的动作,三年来首度下调存准率,货币政策的拐点已现,宏观政策料将加速加力微调以传递"保增长"之意图.

中国物流与采购联合会(CFLP)周四公布的11月官方PMICNPMIB=ECI连续第二个月下行,降至49%,逊於此前路透预估中值50.0%,环比回落1.4个百分点.更集中反映中小企业信心的汇丰(HSBC)PMI指数11月终值大幅回落至47.7,创下32个月以来新低,环比降幅亦为三年来最大.[ID:nCN1255116]

"经济景气从扩张转为收缩,预示未来我国经济增长率将继续回落.新产品订单和购进价格指数回落,反映市场需求总体走低,企业生产经营困难可能从成本提高转向订单不足,"CFLP特约分析师张立群称.

汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌亦表示,"11月PMI显示,中国制造业环境大幅恶化.结合超预期放缓的通胀率来看,预计增长将取代通胀成为中国政府的首要政策关注点."

全球经济快速降温以及国内通胀缓解,令中国加快放松货币政策的步伐.时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[ID:nCN1253422]

而中国去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息,以控通胀.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.

PMI数据的低迷周四早间基本被投资者忽略,中国央行带来的利好提振股债市双双回暖,沪综指.SSEC早盘收涨3.35%,恒生指数.HSI更大涨5.85%.银行间债市质押式回购利率CNREPO=CFXS则多数下行;现券收益率及人民币利率互换(IRS)报价亦齐步下滑.

外汇市场上,周四商品货币回吐了部分涨幅,此前曾受中国央行利好跳涨.澳元/美元AUD=D4跌0.7%至1.0209美元,周三曾跳涨2.8%.

**宏观政策加快预调微调**

面对PMI回落等经济放缓信号的进一步显现,央行此次行动之迅速,凸显保增长之意,多家投行亦认为,放松政策料将进一步加力,存款准备金率还可能下调;但利率下调的可能性不大,因为物价还在高位.

"我们可以看出,在政策放松方面央行的确在加力,虽然目前要称其为全面放松仍为时过早."野村证券中国区首席经济学家张智威称.

高华证券最新发布的报告则提到,此次下调存准或反映出11月数据并不乐观,除官方PMI数据外,其它如电力,贸易和外汇流动等数据也很可能发挥了重要作用.

财政部副部长朱光耀周四亦表示,当前世界经济面临严重挑战,在某种程度上当前危机超过了2008年那场危机,世界经济复苏可能停滞.作为应对,中国要提高政策针对性,灵活性和前瞻性.[ID:nCN1255178]

"(下调存准)显示央行决心采取更为积极的手段来缓解目前流动性偏紧的局面,明确发出了货币政策转向的信号."中金公司首席经济学家彭文生称.

他认为,结合通胀下行和增长放缓的趋势,近期宏观政策预调微调的力度可能增加,预计央行对流动性的控制将会进一步放松.

美银美林报告预计,2012年底前还会再调降三次存准率即共计150个基点,主要因应经常项目顺差下降且此前热钱流入的趋势有所逆转.

不过亦有分析师认为,央行此次下调存准仍属於宏观政策预调微调的范畴,并不意味着很快就要全面放松货币政策.

"宏观政策全面放松的可能性不大,也不应该."交通银行高级宏观分析师唐建伟说.

他认为,即使四季度中国经济放缓,全年GDP也可以保持9%以上的增速,所以并不需要放松政策来刺激经济.加上全球几大央行又开始联手释放流动性,全球流动性泛滥的风险增加,中国通胀长期压力犹存.

全球主要发达国家的中央银行周三表示,将采取联合行动防止全球金融体系出现流动性短缺.美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行在一份联合声明中称,已同意从12月5日起将现有美元互换安排的定价下调50个基点,同时同意采取其他措施.[ID:nCN1253270]

**不必过於悲观**

虽然11月的PMI数据低於预期,但对未来中国经济增长恐怕并不需要过於悲观.

汇丰PMI的分项数据就显示,新接出口业务在11月份不仅继续回升,而且增速为10个月以来最大,与长期平均值大致持平;而调查样本分布相对均匀的官方PMI分项数据显示,新出口订单指数为45.6%,比上月下降3.0个百分点.

"随着政策在未来几个月逐步放松,中国明年料仍可达到8%以上的经济增速."屈宏斌称.

张立群亦认为,由於国内投资增长仍保持较高水平,消费增长稳中略有提高,因此未来经济增速回调预计仍将比较平稳,不会出现大的下滑.

PMI指数主要反映制造业企业经理人的经营信心和对未来经济状况的预期.但随着前期紧缩政策效应的逐渐释放、货币政策开始转向,以及年末财政存款投放改善市场流动性、中央经济工作会议带来的政策支持预期,企业经营信心近期可望企稳回升.

"因此我们估计12月的PMI数值可能小幅反弹,但仍将保持在50%以下的收缩区间."彭文生称.

另外,通胀预期的继续显着回落,上游通胀压力基本消除对居民消费价格的传导进一步显现,也为宏观政策进一步松绑腾出空间.

汇丰发布的新闻稿称,随着原料成本回落,11月中国制造业的平均投入成本出现16个月来的首次下降,且为2009年3月以来最大;成本下降,制造业厂商因此相应下调产品价格,产出价格亦有明显降幅,为32个月以来最大.

"现在中国的宏观政策更多是要均衡考虑,既要稳定增长,又不能让恶性的通胀死灰复燃."西南证券首席经济学家王剑辉说.(完)