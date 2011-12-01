〔路透调查〕加拿大央行料等到明年第四季才会升息,因经济前景黯淡

路透多伦多11月30日电---一项路透调查结果显示,加拿大央行在明年第四季之前料不会再度升息,因欧债危机不断恶化,令全球经济前景益发黯淡.

路透访问40名分析师和策略师的结果在周三公布,预估中值显示市场将该央行下次升息的时间预估推迟三个月,从10月调查预期的2012年第三季推後到第四季.

部分受访者甚至预期加拿大央行将在2013年才会再度行动,接近对美国联邦储备理事会(美联储,FED)升息时间的预期.

整体而言,加拿大经济数据好坏参半,其中包括上个月就业岗位的意外减少.分析师在判断未来货币政策走向时,仍重点关注宏观经济面表现.

此次调查中,有更多分析师预期央行会降息.这一点在最近一段时间的隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)表现中已有所体现,市场基本已完全消化央行在7月底之前降息25个基点的可能性.

"欧洲不断传出坏消息,亚洲比我们原先认为的更加脆弱,美国自身财务状况也尚未恢复正常...有太多因素可能推动金融市场出现剧烈波动."美银美林的加拿大主管Sheryl King表示.

分析师对加拿大2012年底的官方利率水平预估也较前次调查下降,预估中值从10月调查的1.5%降至1.25%,即分析师预期的央行明年升息次数比前次调查少一次.

调查还显示,央行在12月6日的下次政策会议上按兵不动的可能性高达90%.(完)