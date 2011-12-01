版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 10:38 BJT

〔中国金属〕2012年原铝产量料增长12%至2,195万吨--安泰科

路透中国珠海12月1日电---中国分析机构安泰科周四表示,随着冶炼商扩大低成本产能,中国明年原铝可能过剩25万吨.

安泰科分析师Yao Xizhi在出席广东珠海举行的行业论坛时表示,中国明年原铝产量料增长12%至2,195万吨,高於今年.2011年铝产量料增长11.3%至1,960万吨.

该机构并预计,2012年中国铝消费量料增长9%至2,170万吨.(完)

--编译 沈以文;审校 张涛

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐