〔半导体产业〕中国宏力半导体和华虹NEC合并近尾声,最快本月完成--消息

路透香港/上海12月1日电---两位消息人士透露,中国本土以产能计第二大和第三大半导体企业--上海华虹NEC和宏力半导体的合并谈判已近尾声,合并计划已上报并在等待相关部门批准,估计最快本月内能够完成.

"这个交易快要结束了,可能就在年底."一位消息人士指出.

宏力半导体和华虹NEC相关人士谢绝评论.而据业内人士估计,该两家公司的主要资产规模合计约在10亿美元左右.

上海华虹NEC电子有限公司成立於1997年7月,其股东包括中央企业华虹集团及日本NEC(6701.T).华虹NEC目前拥有两座8英寸工厂,月产能约6万片.

自2003年开始投产的宏力半导体则已建成三座12寸规格的厂房,但只有一条八英寸线,月生产能力为4万片.除上海联和投资等初始投资者外,之後香港长江实业(0001.HK),和记黄埔0013.HK及英国投资公司GEMS等陆续注资宏力半导体.(完)