〔券商观点〕明年上半年存准率将有节奏下调,降息亦存少量空间--中信

路透上海12月1日电---中国央行决定下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.中信证券最报告称,预计明年上半年准备金将有节奏的下调,而定存利率也存在小调空间,但下调利率相对谨慎.

报告指出,本次下调存准率主要是源於11月份经济超预期下滑,通胀压力明显改善,此外,流动性偏紧也是触发准备金下调的一个因素.

从基本面来看,发达国家经济体有"增长型衰退"的趋势,因此未来中国的出口将趋势性下滑,未来增长将更多依赖内需.然而,如果国内信贷货币增速没有明显上升,地产调控政策没有放松信号,那麽内需增长短期内将不会有明显改观.如果欧洲爆发金融危机,外需下滑将导致经济增长突变性下降.因此在政策没有大幅放松的情况下,经济增速仍将维持偏低的水平.

在增长和通胀同时下滑的基础上,"保增长"的要求会强於"抗通胀",政策的大方向以放松为主.鉴於外生性流动性的下降,同时明年银行间市场到期量较少,国内流动性投放将主要依靠准备金的下调.因此预计明年上半年准备金将有节奏的下调.

在利率政策上,如果增长放缓超预期、通胀环比连续偏低,那麽定存利率也存在小调空间,但下调利率相对谨慎.

央行下调存款准备金率对於债市的影响,中信证券做出如下判断:

此次准备金下调表明政策的调整已经不仅限於微调,政策放松的空间进一步打开.

对债市而言,尽管前期市场已经部分反应了准备金下调的预期,但下调的时间要早于市场的普遍预期,对资金面的预期将有明显好转.因此此次准备金下调後，基本面、流动性和市场情绪都将有利於债市.

从品种来看,由於基准利率未变,市场预期将以流动性改善为主,因此信用产品的下行空间可能更大,预计各期限利率产品有5-10bp(基点)左右的下行空间,而高等级信用产品有10-20bp左右的下行空间.(完)