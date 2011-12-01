〔欧洲金融〕欧盟新法律草案令四大审计所面临分拆威胁

路透伦敦11月30日电---根据欧盟一项影响深远的法律草案,全球四大审计所将不得不分拆,并重新命名.该草案旨在解决此次金融危机所突显出的利益冲突问题和其它缺陷.

"此次危机削弱了投资者对审计的信心,我认为,该行业进行变革势在必行,"欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔周三称.

这些大型的审计所表示,该计划将令成本增加,且不会改善审计质量,而较小的审计所则指责巴尼尔向大型审计所妥协.

决策者质疑,为何在审计机构向许多银行提供健康证明後不久,随着金融危机爆发这些银行便需获得纳税人援助.

巴尼尔称,近来Anglo Irish Bank、雷曼兄弟、BAE Systems (BAES.L)和奥林巴斯(7733.T)暴露的审计问题"清楚表明,审计工作并未按其应有的方式进行".

他称,需采取更强力监管,而且"当前过於集中的市场应更加多元化,尤其是高端市场".

欧盟国家和欧洲议会对巴尼尔的此项法律草案拥有最终表决权,而草案的审批将经历12-18个月的谈判期,期间通常会有一些条款的力度被削弱或增强.

"如果我们不只是将绝对必要的内容立法,那麽可能会产生很多意想不到的结果,"来自英国的中间偏右欧盟议员Syed Kamall称.其将在议会倡议此项草案.(完)