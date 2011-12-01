〔新闻稿〕11月汇丰中国制造业PMI终值显示制造业运行大幅放缓

(以下为汇丰发布的中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值报告全文)

11月份数据显示中国制造业运行放缓

主要调查结果：

- PMI环比降幅3年来最大。

- 制造业产出与新业务大幅减少。

- 投入成本和产出价格皆创下2009年3月以来最大降幅。

11月份数据显示，中国制造业运行放缓，下滑速度为2009年3月以来最大。制造业重现收缩，原因是产出与新接业务大幅减少。最新调查还显示，价格压力明显缓和，平均投入成本16个月以来首次出现回落。制造业厂商也相应大幅调低产品出厂价格。

作为一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标，经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数(PMI™)从10月份的51.0降至11月的47.7，创32个月新低，显示中国制造业的运行出现明显放缓。此外，指数的环比降幅为3年来最大。

11月份，中国制造业产量下降，为4个月以来首见，而且降速为2009年3月以来最大。受访厂商普遍把原因归结为新业务减少。月内新订单明显减少，减幅为32个月来最大。此外，产出指数与新订单指数皆创下调查历史（始於2004年4月）最大环比降幅。与此相反，新接出口业务在11月份不仅继续回升，而且增速为10个月以来最大，与长期平均值大致持平。随着新订单量下降，未完成业务的增速放缓，11月积压工作仅略有增加。与此同时，从业人数轻微上升，调查显示原因与业务扩张有关。报告用工规模下降的样本则显示原因包括人员辞职、退休、以及一些企业缩减规模等。

由於产出需求下降，11月采购活动相应减少，结束了此前连续3个月的增长态势。即便如此，供应商的平均供货延误率仍比10月份略有加剧，调查显示主要原因与供应商存货不足有关。还有样本显示泰国洪灾使供应受阻。采购库存则在11个月以来首次出现上升，但增幅仅算轻微。

16个月以来，中国制造业的平均投入成本首次出现下降，主要原因是原料成本回落。采购成本降幅明显，为2009年3月以来最大。成本下降，制造业厂商因此相应下调产品价格。与投入价格一样，产出价格也有明显降幅，为32个月以来最大。(完)