〔投行观点〕中国下调存准标志货币政策全面转向,信贷增速料反弹--瑞银

路透北京12月1日电---投资银行瑞银最新研究报告认为,中国央行周三下调准备金率,标志着中国正式进入了货币政策放松周期,而下调时间早于市场预期,这表明政府正发出明确的信号要放松货币政策.

报告并预计,中国11月CPI同比增长率也可能在4.5%以下,而信贷增速也会随之反弹.认为2011年全年新增贷款可能会达到7.5万亿元人民币,2012年将增加到8万亿.

瑞银特约首席经济学家汪涛在报告中称,下调准备金率将立即改善银行间市场流动性,其释放的约3,500亿元的流动性,将增强银行未来几个月的放贷能力.

不过,瑞银认为中国在现阶段放松房地产调控政策的时机并未到来,政府仍然可以通过推动保障房建设来支撑整体建设活动和实体经济.

"而且,在选择性地使用政策工具以应对下行风险方面,政府似乎正变得越来越老道--今天(指周三)发改委宣布将销售电价上调4%(电煤价格同时上调5%),抓住目前的时机理顺扭曲的能源价格."报告续称.

报告分析认为,欧债危机加剧、通胀快速回落是存款准备金率下调早于预期的两个关键原因.此前在接受路透调查的19家机构中,10家预测中国会於今年年内上调存款准备金率(RRR),其余大部分认为明年一季度将会是放松政策的时点.(完)