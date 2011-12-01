〔路透调查〕英国投资者11月持有的欧债敞口降至逾一年来最低水准

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透11月29日电---周三的一份路透调查显示,英国投资者已将全球债券投资组合中的欧债敞口降至逾一年来最低水准,因对欧元区未能成功应对危机的沮丧情绪加重.
这份於11月21-25日对15位基金公司的调查显示,投资者将全球债券投资组合中的欧元区债券敞口平均减少3个百分点,至8.9%.同时,基金公司还将英国债券配比增至31.6%,一个月前为29%.
虽然英国也拥有高负债,但迄今未曾被市场惩罚过,因投资者对英国政府推进财政撙节措施有信心,使英债收益率保持在低位.
这一看法与投资者对欧元区决策者的恼怒情绪形成鲜明对比.
"欧洲核心国家政治和政策瘫痪,提高全球出现衰退的可能,并加剧了资本市场的不确定性和波动性,"London & Capital的投资策略执行主管Neil Michael说.
Investment Quorum执行长Lee Robertson认为,欧元区决策者极其需要强势且有凝聚力的领导人.
在全球平衡投资组合中,英国投资者将股票平均投资配比从47.8%提高至50%,很多人表示,投资有财力派息和防御型的公司是度过市场风暴的好办法.
平衡投资组合中现金的投资配比从8.8%升至9.3%,为2010年7月来最高,明确反映投资者的防御姿态.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
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