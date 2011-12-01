《热点透视》白芝浩告诫各央行:流动性支援无需以低成本提供

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

路透纽约11月30日电---英国19世纪金融家沃尔特·白芝浩(Walter Bagehot)赞成在危机时期慷慨放贷,但认为利率要高且要有保障.欧洲央行与美联储等六大央行周三采取的协同行动,不但增加流动性规模,也降低了流动性成本.但这种双管齐下恐怕会加剧失衡.白芝浩认同的方式则更加可行,危险性更小.

自2008年金融危机以来,但凡遭受危机重创的国家,其货币决策者基本上都保持利率在远低於通胀率的水平.这或许缓和了危机後的经济低迷,但也产生了副作用.低利率无法鼓励必要的储蓄,但确会刺激借款行为--之前的危机正是主要由杠杆过度所致,因此这不是什麽好现象.廉价资金亦造成大宗商品与能源价格高企,从而阻碍到经济复苏.另外,近乎免费的短期融资促使银行把钱投到安全的较长期资产,赚取稍高一点的利息收入,而不是去挑起向企业放贷的更重的担子.

上周德国标售公债认购不足,并非说明德国信用遭质疑,而是投资者想要更高的回报.六大央行采取的最新举措,是在跨境美元借贷市场用它们的钱取代了民间部门资金.但如果利率更高而非更低,民间资金将会重返.

白芝浩推荐的做法是,在提供充沛流动性的同时也提高短期利率,这是可行的.比如,充足的融资将减轻意大利公债市场的压力,其债券收益率已达7%的高位.其它地方也是一样,回报高一点,就能重新引发投资者对德债的兴趣、推升储蓄率、鼓励去杠杆化,并帮助纠正其它失衡状况.让资本成本高於劳工成本,也会增进就业创造.

当然,短期利率突然上升会造成市场动荡.由於有美联储至少到2013年都将保持低利率的承诺,基於此类低利率预期做出的投资价值都将会下降,从而加剧资本短缺银行的困境.但央行可以一边提供额外流动性,一边释放出将逐步且持续提升利率的讯号.这将避免当前出现信贷紧缩,并使全球货币政策走出目前的死胡同.

背景资料

--美国、加拿大、欧元区、英国、日本与瑞士的央行11月30日同时宣布,将降低美元流动性互换安排的利率,同时延长安排期限.相较隔夜指数互换利率的价差从100基点降至50基点,无限供应美元互换额度的期限从2012年8月延至2013年1月.

--这些央行还同意,若市场无法提供足够供应,其将开展其它货币的互换.央行称协同举措将"增强其向全球金融体系提供流动性支持的能力".

--欧洲央行亦将美元操作的保证金比例要求从目前的20%降至12%,12月7日起生效.

--美联储声明(英文)(link.reuters.com/tew35s)

欧洲央行声明(英文)(link.reuters.com/vyv35s) (完)