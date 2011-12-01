〔美国基金〕11月22日止当周美国债券基金净流入65.7亿美--ICI

路透纽约11月30日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示,截至11月22日当周,美国共同基金投资者亲睐债券而非股票,债券基金净流入65.7亿美元,而股票基金净流出37.4亿美元.

ICI称,当周债券基金净流入量较前一周的64.7亿美元增加;股票基金净流出规模较前一周的12.6亿美元亦增加.

欧美形势缺乏进展,一周来令市场表现迟滞且低迷.

美国国会超级委员会未能达成减赤协议,而且该国第三季国内生产总值(GDP)环比年率下修,加剧了对西班牙和法国公债收益率(殖利率)高企的担心,以及欧债危机蔓延之忧.