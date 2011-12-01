〔美国基金〕11月22日止当周美国债券基金净流入65.7亿美--ICI

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约11月30日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示,截至11月22日当周,美国共同基金投资者亲睐债券而非股票,债券基金净流入65.7亿美元,而股票基金净流出37.4亿美元.
ICI称,当周债券基金净流入量较前一周的64.7亿美元增加;股票基金净流出规模较前一周的12.6亿美元亦增加.
国内股票基金估计流出37.2亿美元,外国股票基金料流出2,300万美元.
欧美形势缺乏进展,一周来令市场表现迟滞且低迷.
美国国会超级委员会未能达成减赤协议,而且该国第三季国内生产总值(GDP)环比年率下修,加剧了对西班牙和法国公债收益率(殖利率)高企的担心,以及欧债危机蔓延之忧.
标准普尔500指数.SPX在11月21日连续第四日下降,对此的焦虑情绪令投资者当周涌向债券基金,债券基金净流入量创2010年10月以来的最高,当时ICI报告称债券基金流入76.6亿美元.
应税债券基金料流入62.4亿美元,市政债券基金料流入3.33亿美元.
能够投资股票和固定收益证券的混合型基金净流出14.2亿美元,前一周流出近46亿美元.
整体而言,共同基金净流入14亿美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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