《外汇动态》泰国进口商的逢低买盘令美元/泰铢跌势受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0240GMT---交易员表示,美元/泰铢THB=TH下跌,但泰国进口商逢低买进限制跌幅.一些银行间投机者寻求建立美元/泰铢的多头仓位,尽管全球主要银行正采取措施来缓解欧债危机所引发的信贷紧张局面.
"泰铢上涨动能迅速,但我仍然乐于增持美元/泰铢(多仓),因为主要央行最新的行动仅是暂时之举.核心问题依然没有得到解决."一位曼谷交易员说道.
美元/泰铢跌0.7%至30.94,此前曾触及30.85泰铢的低点.(完)
--编译 高琦;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。