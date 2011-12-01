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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 10:56 BJT

《外汇动态》泰国进口商的逢低买盘令美元/泰铢跌势受限

0240GMT---交易员表示,美元/泰铢THB=TH下跌,但泰国进口商逢低买进限制跌幅.一些银行间投机者寻求建立美元/泰铢的多头仓位,尽管全球主要银行正采取措施来缓解欧债危机所引发的信贷紧张局面.

"泰铢上涨动能迅速,但我仍然乐于增持美元/泰铢(多仓),因为主要央行最新的行动仅是暂时之举.核心问题依然没有得到解决."一位曼谷交易员说道.

美元/泰铢跌0.7%至30.94,此前曾触及30.85泰铢的低点.(完)

--编译 高琦;审校 徐文焰

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