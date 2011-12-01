〔中国货币市场〕存准率下调改善资金面预期,但短期流动性未见明显宽松(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海12月1日电---中国银行间市场周四早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS多数下行,因央行此前宣布调降存款准备金率,改善了未来的资金面预期.不过,指标品种七天回购利率变化不大,或说明目前的市场流动性未见明显宽松.

"没有这麽快嘛,正式调准备金要到下周呢,钱还没有释放出来,"上海一银行交易员说.

他表示,准备金率下调改善最多的是市场对於未来资金面的预期,不过眼下年关将至,机构资金需求也不小,所以还是要走一步看一步.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧欧债危机损及出口及经济增长.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9930 3.4320 -43.90

七天CN7DRP=CFXS 3.9813 3.9738 +0.75

14天CN14DRP=CFXS 4.2040 4.4132 -20.92

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9870 3.4291 -44.21

七天CHICNY7D=CFXS 3.9793 4.0215 -4.22

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0100 3.4360 -42.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.9800 3.9800 0.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.1800 4.4100 -23.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9775 3.4250 -44.75

七天SHICNYSWD= 3.9717 3.9642 +0.75

三个月SHICNY3MD= 5.6054 5.6654 -6.00

====================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽/黄凯

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