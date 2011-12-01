《全球经济分析》央行联合行动为解决欧债危机赢得余地,但非一针灵

记者 Michael Dolan; 编译 李春喜/田建华

路透伦敦11月30日电---全球主要央行周三联合行动缓解银行业流动性短缺,可能会有助於缓冲一场酝酿中的全球性信贷危机,但它的影响也仅限於为忙于解决欧债危机的欧洲政府赢得施展拳脚的空间,使银行业能够继续放贷而已.

全球主要发达国家的央行,包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)、日本央行和瑞士央行等,参与了降低银行业紧急美元融资成本的行动,并扩大了国家之间的货币互换额度.

尽管这次行动部分是为了缓解欧债危机背景下年末融资紧张,但也突显出主要央行之间的团结联合.

联合行动还显示出全球对於欧元和银行业危机威胁全球经济的关注度.而就在同一天,中国央行也在三年来首次降低了商业银行的存款准备金率.

市场也普遍预期欧洲央行下周将再次降息.

市场马上对该举措做出积极回应,股市、大宗商品和债市纷纷上扬,但美元走软,这突出反映了欧债危机与银行业危机重燃的紧密关联.

这表明,市场担忧两者会结合起来,再次给予全球经济增长一记组合拳.

"上周後期,一股浓重的阴暗情绪开始发酵,"ING银行首席分析师Mark Cliffe表示."由於过去几日可怕的预期魅影已然四处游荡,现在央行的介入并推出支撑银行体系的有力措施,并显示他们开始同时解决融资问题和主权债危机,这就显得尤为重要了."

RBS分析师Silvio Peruzzo表示,该举措"很受欢迎",并且"起到一些作用".John Thomas Financial公司的Wayne Kaufman表示,"这对於短线交易员绝对是好消息."