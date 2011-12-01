〔中国债市动态〕现券收益率普跌,但回购利率坚挺抑制短债跌幅(更新版)

(新增更多细节)

* 现券收益率普跌,因央行调降存准联率

* 10年期国债收益率跌幅约15个基点(bp)

* 短债收益率跌幅收窄,因回购利率仍高企

* 资金面实质改善後,短债收益率仍将回落

路透上海12月1日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率普遍下跌,其中剩余期限近10年的固息国债tCN110019=CFXS成交收益率下跌约15个基点(bp);但一些短期品种在经过盘初的快速下跌後,受到回购利率持坚的支撑,跌幅有所收窄.

业内人士表示,央行时隔近三年来首次下调存款准备金率,明显改善市场对月内资金情况的预期,买盘回暖助推收益率普跌.预计後市随着资金面的改善,短期品种收益率仍将下探,而10年期以及10年期以上的长债收益率或已基本调整到位.

"感觉10年期国债(收益率)下跌15、16个点(bp),有点反应过度了,後市持续下跌空间不大."华东一券商交易员指出,"短债收益率比早晨跌幅缩小了,现在还不到10个点,但估计後面可能还会继续下跌."

他并指出,债市收益率全线回落,信用债跌幅也有10个bp以上,但一些短期品种,热别是利率产品,受到当前偏高的回购利率的影响,跌幅已收窄至10个bp以内,推测随着本月5日存准率下调,资金面实质改善後,短期品种的收益率或将震荡回落.

中国银行间市场周四早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS多数下行,因央行此前宣布调降存款准备金率,改善了未来的资金面预期.不过,指标品种七天回购利率变化不大,或说明目前的市场流动性未见明显宽松.[CN/CN]

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.[ID:nCN1253422](完)