欧盟拟将叙油企加入制裁黑名单--外交消息人士

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月30日电---外交消息人士周三告诉路透，欧盟计划将叙利亚石油总公司（GPC）加入其制裁公司的名单上，目的是截断总统阿萨德政府的重要石油收入命脉。
外交消息人士称，德国已经与其他欧盟大国就此事达成初步协议，同时被加入制裁黑名单的还有其他几家叙利亚企业，制裁名单预计周四正式出炉。
壳牌(RDSa.L)和中石油均是GPC的合作夥伴，与其设立了Al-Furat合资公司。不过，壳牌不愿就此事置评。
一些外交消息人士称，此举可能令欧洲石油企业很难继续在叙利亚从事业务。
一位欧洲的外交消息人士说：“GPC要是被加入制裁名单，将迫使欧洲企业宣布发生不可抗力事件。这一做法可能引起反对。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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