《全球主要央行动态》--12月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月24日-12月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

全球主要央行周三联手行动,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金;而欧元区债务危机促使欧盟国家部长敦促国际货币基金组织(IMF)出台更多扶持举措,以免爆发金融灾难.[ID:nCN1254050]

颇具影响力的美联储副主席叶伦表示,美联储有空间进一步放宽货币政策,可能透过提供更多利率前景方面的信息来进行."通过增加对联邦基金利率路径走向的指引,或额外购买长期金融资产,仍有提供进一步宽松的空间."

另一位高官亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称,他认为,就美联储预估所依据的政策设想提供更多信息,这样做十分有益.但他明确表示,他认为当前的政策立场是合适的.[ID:nCN1251174]

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示,美联储可以通过购买债券来进一步放宽货币政策,但这麽做给经济提供的刺激作用或比之前的购债计划要小.[ID:nCN1251482]他还表示,FOMC对2012年的预估表明美联储明年应降低宽松举措,最简单的办法是缩短维持低利率的预期时间表.[ID:nCN1251354]

旧金山联储总裁威廉姆斯则认为,倘若美联储恢复购买债券的做法以提振美国经济,则应构建一个计划以便在需要时购买债券,而不应提前承诺会购买一定数量的债券.[ID:nCN1250856]

美联储会议记录显示,在11月初美联储货币政策会议前,只有堪萨斯城联邦储备银行理事要求上调贴现率.原本也希望上调贴现率的达拉斯联储银行在9月中同其他地区联储银行一道希望保持贴现率在0.75%不变.[ID:nCN8506575]

**欧洲**

欧洲央行管理委员会成员诺亚称,央行的货币政策肯定应与其维护中期物价稳定的职责一致,购买债券计划完全符合欧央行的主要职责,目前物价稳定面临下滑风险,市场波动持续一段时间或会导致临时和特别的干预措施.[ID:nCN1251466]但他反对扩大欧洲央行购买政府公债的规模,以便保持价格稳定和维护欧元的长期价值.[ID:nCN1245608]

欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫称,从希腊扩散的危机已经演变成对数个欧元区国家的系统风险来源;毫无疑问欧洲央行的购债行动有助於恢复货币政策在欧元区的传导机制,确保购债计划不会削弱对欧元区国家恢复强健预算的刺激至关重要.[ID:nCN1243852]

比利时一家报纸报导,欧洲央行管委会委员柯恩(Luc Coene)称,若当前经济趋势持续,欧洲央行可能会进一步下调利率.[ID:nCN1243370]

欧洲央行执委史塔克称,央行考虑修订2012年经济增长预估,将在周末确定.央行预期2012年经济活动将"大幅放缓",预期2011年第四季欧洲经济略萎缩.[ID:nCN1251196]

冈萨雷斯-帕拉莫表示,欧洲央行不能担任欧元区国家最後防线的放款机构,凸显出央行持续抗拒外界要求其在缓解债务危机中扮演更积极角色的强劲压力.[ID:nCT0484957]欧洲央行执委会成员史塔克警告称,欧洲央行面临要求其扮演更多角色的政治压力,其独立性正遭到威胁.[ID:nCN1244966]

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔称,如果需要采取进一步举措,将实施更多量化宽松(QE)政策,但不知道最终将实施多大规模的QE.他并认为央行购买英债的步幅基本正确,英债收益率是对英国央行行动和政府政策的反应.[ID:nCN1247436]

**日本与韩国**

日本央行副总裁山口广秀称,希望先观察10月27日放松货币政策所产生的效果,金融市场形势依然严峻,投资者避险意愿升温.[ID:nCN1242496]

日本央行总裁白川方明表示,日本经济终将恢复增长,但目前仍将暂时处於严峻形势,受累于近期日圆升值及全球增长放缓.[ID:nCN1245252]日本金融体系依然稳定,公债收益率维持在低位.今年夏天以来欧债危机通过日圆升值和股价下跌影响日本经济,未来可能通过贸易等其它渠道对日本产生更大影响.[ID:nCN1243054]

日本央行副总裁西村清彦称,欧债危机是日本经济面临的最大不确定性,日本经济将感受到日圆升值、泰国洪灾与全球放缓的影响,但仍将恢复温和复苏.若日圆升值脱离经济基本面,企业向海外转移的趋势将加快且无法扭转.[ID:nCN1251614]

西村清彦并称,干预汇市举措产生了足够作用,帮助传达决策者抑制汇率过度波动的决心,如果汇率脱离经济基本面,必须采取果决行动.[ID:nCN1252070]

韩国央行认为,与外部经济成长放缓或通胀率预期相比,更为担忧国内家庭负债水准偏高.该央行还认为,市场对该国短期外债曝险的担忧过度.并表示央行可能在下个月报告中,下调韩国2012年经济成长预估.[ID:nCN1248842]

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯表示,鉴於经济预估的不确定性,改变政策时需多加判断.他认为不能对通胀预估的改变做出机械反应,如果不出现很大的冲击,2012年通胀率很可能在2-3%之间;当前通胀预估易受很多不确定性因素的影响,包括澳元汇率,油价,天气或全球经济形势急转直下.[ID:nCN1241176]

**中国**

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向的拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]

中国央行货币政策委员夏斌称,政策微调关键是要用好动态的差别存款准备金率,并不意味着放松房地产调控;同时,目前来看,中国仍有实施积极财政政策的空间.他在北京一研讨会上认为,微调并不意味着简单的放松银根,也不意味着放松总量政策,而是针对中国金融市场融资效率不高,在调控货币供应量的同时,又在调控贷款规模及社会融资总量等.

夏斌并称,中央银行根据每个银行的流动性、杠杆在调整动态的差别存款准备金率,一个银行一个调整系数,就意味着这里面的微调空间很大.[ID:nCN1251656]

**其他**

泰国央行周三宣布下调政策利率25个基点至3.25%,并称若经济从严重洪灾中的复苏步伐迟缓,则准备再次调降利率.[ID:nCN1252534]

巴西央行货币政策委员会(Copom)投票一致通过,下调指标利率(Selic rate)BRCBMP=ECI50个基点,与8月和10月的调降幅度相同.[ID:nCN1254206]

印尼央行一高层官员表示,该行预计明年通胀低於4.7%,这支持最近的降息行动,不过金融市场的不确定因素令下一步利率决定"更加复杂".[ID:nCN1240686]印尼央行总裁Darmin Nasution称,该行计划增加对汇市的干预力度,以稳定卢比汇率,投资者对欧债问题的悲观情绪令卢比受压.[ID:nCN1251940]

新加坡和马来西亚央行签署谅解备忘录,以建立跨境抵押品安排.这将帮助两国银行业者在必要时获得更多的流动性.[ID:nCN1246386]

印度央行总裁苏巴拉奥表示,计划首先将通胀率拉低至5%,随後将降至更低.该国的经济增长情形"仍然可靠",目前的通胀是由供应问题和需求压力两方面造成的.[ID:nCN1242922] (完)