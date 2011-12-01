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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 11:25 BJT

〔中国新债〕阳泉煤业集团将於下周二发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海12月1日电---中国阳泉煤业集团有限责任公司周四公告称,将於下周二(6日)簿记
建档发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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  阳泉煤业集团  29       10      5    12/6簿记建档  招商银行      AAA       12/8       12/9
                                                    华夏银行                                   
 ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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