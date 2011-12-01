〔日本股市〕日经指数早盘触及两周高位,受全球央行联手提供融资提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月1日电---日股日经指数周四早盘上扬,冲破25日移动均线切入位,触及两周高位,因之前全球多国央行采取联合行动,减轻欧债危机带来的银行业融资压力.
多国央行提供廉价美元融资,缓解了对全球金融体系崩溃临近的担忧,但市场人士仍对危机解决前景持谨慎态度.
日经指数.N225涨2.1%至8,612.00点,升破8,578附近的25日移动均线切入位,盘中一度高见8,652点,为11月14日以来高位.
一些市场人士称,他们密切关注日经指数是否能守住涨幅,收在25日移动均线上方,这是延续涨势的先决条件.
东证股价指数.TOPX涨1.8%至741.38点.
--编译 李爽;审校 张荻
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。