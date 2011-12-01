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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 11:23 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘触及两周高位,受全球央行联手提供融资提振

路透东京12月1日电---日股日经指数周四早盘上扬,冲破25日移动均线切入位,触及两周高位,因之前全球多国央行采取联合行动,减轻欧债危机带来的银行业融资压力.

多国央行提供廉价美元融资,缓解了对全球金融体系崩溃临近的担忧,但市场人士仍对危机解决前景持谨慎态度.

日经指数.N225涨2.1%至8,612.00点,升破8,578附近的25日移动均线切入位,盘中一度高见8,652点,为11月14日以来高位.

一些市场人士称,他们密切关注日经指数是否能守住涨幅,收在25日移动均线上方,这是延续涨势的先决条件.

东证股价指数.TOPX涨1.8%至741.38点.

--编译 李爽;审校 张荻

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