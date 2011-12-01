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债券 | 2011年 12月 1日 星期四 11:28 BJT

〔中国新债〕安徽省交通投资集团下周四将发行5亿元中期票据,期限五年

路透上海12月1日电---中国安徽省交通投资集团有限责任公司周四公告称,将於下周四(8日)簿记建档发行
5亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 安徽省交通     10       5       5  12/8簿记建档   工商银行      AA         12/9       12/12
 投资集团                                           国开行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 黄凯

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