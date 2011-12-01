《投行看数据》中国PMI超预期回落,政策重心转向保增长--花旗

路透北京12月1日电---中国周四公布的官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双超预期回落.投资银行花旗就此发布报告称,数据确认了中国经济活动趋於疲软,及通胀风险正在消退.不过昨日央行宣布三年来首次下调存准率,则反映出政策重心已开始从抗通胀转向保增长.

报告预计,四季度中国经济增长将进一步放缓至8.5%,且明年一季度或将略低於8%.不过,政策存在进一步放松的可能性,则应可帮助稳定预期,并减缓未来经济下行的风险.

"中国央行三年来首度下调存准率,显示出政策重心已开始从抗通胀转向保增长.如有必要,政府亦会采取更多措施,以防止经济增速大幅下滑,"报告称.

报告并分析指出,制造业的疲弱态势主要是受到需求进一步放缓拖累.需求疲弱下的去库存化要求预示着生产进一步减速,且原材料库存指数下滑显示出企业已准备好缩减其生产计划.

同时,购入价格指数续跌,则反映出通胀风险进一步缩小,内外部需求疲弱料可控制价格压力.

中国今日稍早公布,11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方;同期,汇丰(HSBC)中国11月制造业PMI终值亦大降至47.7,创32个月新低.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,上次下调存款准备金率是在2008年12月25日.在最近一轮货币紧缩周期中,存款准备金率一共上调12次至21.5%的历史高位.(完)