《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币升离开盘低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼12月1日电--美元兑日圆以外亚洲货币不出所料升离开盘低位,符合亚洲市场通常的情况,此前美元在海外市场大幅下挫.但眼下的走势很可能并不代表人们对事件的看法.
市场明白没有什麽万灵药,这只不过是提供了又一次机会进行获利了结(如果你很幸运地押注正确),或是在远比昨日更具吸引力的水准出脱仓位.
这种思维模式在澳元兑美元的走势中体现地较为明显,现在澳元兑美元与隔夜高位相比,下跌了近1.5%.
今日出炉的首批月度数据,并没有引起太大的市场反应,因为上周公布的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值使人们对PMI低於50有了心理准备.
韩国公布的数据好坏不一,菲律宾央行将於今日晚些时候做出利率决定.考虑到过去24小时情势的演变,不排除该央行可能降息.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。