《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币升离开盘低位

IFR悉尼12月1日电--美元兑日圆以外亚洲货币不出所料升离开盘低位,符合亚洲市场通常的情况,此前美元在海外市场大幅下挫.但眼下的走势很可能并不代表人们对事件的看法.

市场明白没有什麽万灵药,这只不过是提供了又一次机会进行获利了结(如果你很幸运地押注正确),或是在远比昨日更具吸引力的水准出脱仓位.

这种思维模式在澳元兑美元的走势中体现地较为明显,现在澳元兑美元与隔夜高位相比,下跌了近1.5%.

今日出炉的首批月度数据,并没有引起太大的市场反应,因为上周公布的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值使人们对PMI低於50有了心理准备.

韩国公布的数据好坏不一,菲律宾央行将於今日晚些时候做出利率决定.考虑到过去24小时情势的演变,不排除该央行可能降息.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]