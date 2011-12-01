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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 11:41 BJT

〔中国新债〕上海仪电控股集团下周四将发10亿元中票,期限三年

路透上海12月1日电---中国上海仪电控股集团周四公告称,将於下周四(8日)簿记建档
发行10亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  上海仪电     40       10       3   12/8簿记建档   工商银行      AA+       12/9       12/12   
  控股集团                                          农业银行                                            
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 黄凯

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