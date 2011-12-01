《中国报摘》--其他报纸重要消息12月1日(II)

**证券时报**

--昨日有关"国际板即将走流程"的传闻在市场上广为传播,引发沪市B股全线暴跌,恐慌情绪并蔓延至A股市场.对此,中国证监会有关部门负责人表示,关於国际板的传闻不实.

--停牌多日的渤海租赁(000415.SZ)公告重大资产购买议案,拟通过全资子公司天津渤海以现金和承接海航集团及海航国际总部对海航香港债务的方式,购买海航集团全资子公司海航香港100%股权,迈出整合海航集团下属租赁业务的第一步.

**经济参考报**

--国土资源部副部长汪民表示,国土部将加快矿产资源勘探开发力度,力争达到3年有重大进展,5年有重大突破,8至10年重塑矿产勘查开发格局.

--今年四季度尤其是11月份以来,产业资本表现出了极强的套现意愿.WIND统计数据显示,10-11月,仅重要股东减持金额就达到了164.89亿元,中小板与创业板高管们的套现意愿尤为强烈.专家认为,产业资本套现主要旨在充实流动性,但也预示着在当前的经济形势下A股年底走势难言乐观.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/宿泱韫; 审校 黄凯

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