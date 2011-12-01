〔中国股市〕沪综指早盘放量收扬3.4%,央行调降存准为股市注入强心剂(更新版)

(新增早盘收盘数据和更多内容)

* 沪综指早盘收扬3.4%

* 中国调降存准率提振股市大涨

* 最新PMI数据显示经济增速续放缓,促成政策放松

路透北京12月1日电---中国股市沪综指周四早盘放量收扬3.35%,因中国央行周三晚间宣布下调存款准备金率,货币政策转向出现明确信号,给此前低迷的市场注入强心剂.此外,全球六大央行再度联手注入流动性

刺激欧美股市大涨亦提振国内股市.

沪综指.SSEC早盘收报2,411.531点,上涨78.117点,或3.35%,抹平上日意外大跌後所创近四个月最大单日跌幅.沪市A股早盘成交额达653亿元人民币,已接近昨日全天716亿元水平.

华泰证券分析师周林认为,今天提振市场信心的主要是中国国内的政策放松信号即央行调降准备金率.

"11月的PMI数据在几年来头一次降到50下方,经济增长放缓的趋势比较明显,过紧的货币政策不利於经济.央行调降准备金率基本上可以看作放松信号,大盘今天也出现报复性的反弹."他表示.

利好提振金融地产股大涨.上证金融地产行业指数.SSEFN早盘收涨4.8%,中国工商银行(601398.SS)早盘收升2.39%,万科A(000002.SZ)亦急升6.66%.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]

周四早间公布的中国官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双降至50%下方,显示经济增速继续放缓.汇丰(HSBC)PMI终值大降至47.7%,官方PMI降至49%,是近三年来首次不足50%.[ECI-CN-CMN]

周林并称,昨日全球六大央行再度联手注入流动性刺激欧美股市大幅收高亦是利好.

美国和欧洲股市周三劲扬,标准普尔500指数录得8月来最大单日百分比涨幅,因主要央行此前同意降低受困的欧系银行美元贷款成本,来防止欧债危机演变成全面信贷危机.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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