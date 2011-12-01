《外汇动态》1.3520-50区域挂有欧元/美元止损单,1.34下方买盘构成支撑

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
0335GMT---一日本一家银行的交易员表示,欧元/美元守住昨日多数涨幅,当时因市场忧虑舒缓,欧元扬升至一周高位.欧元EUR=最新报1.3440美元,1.3400下方的强劲买盘对欧元构成支撑.
市场传言1.3500美元上方有挂有层层卖单,1.3520-50美元区域挂有止损单.
交易商称,伦敦交易时段可能会出现更多获利了结抛盘,投资者也许想重建空仓,因昨日涨势後许多仓位被出脱.
那可能令欧元承压,周一所及高位1.3399美元和1.3390美元处的一目均衡转换线料相继提供初步支撑.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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