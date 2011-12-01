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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 11:57 BJT

《外汇动态》1.3520-50区域挂有欧元/美元止损单,1.34下方买盘构成支撑

0335GMT---一日本一家银行的交易员表示,欧元/美元守住昨日多数涨幅,当时因市场忧虑舒缓,欧元扬升至一周高位.欧元EUR=最新报1.3440美元,1.3400下方的强劲买盘对欧元构成支撑.

市场传言1.3500美元上方有挂有层层卖单,1.3520-50美元区域挂有止损单.

交易商称,伦敦交易时段可能会出现更多获利了结抛盘,投资者也许想重建空仓,因昨日涨势後许多仓位被出脱.

那可能令欧元承压,周一所及高位1.3399美元和1.3390美元处的一目均衡转换线料相继提供初步支撑.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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