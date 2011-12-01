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债券 | 2011年 12月 1日 星期四 12:38 BJT

〔中国新债〕潍柴控股集团推迟21亿元五年期中票发行至下周二

路透上海12月1日电---中国潍柴控股集团有限公司周四公告称,鉴於近期市场波动较大,将推迟
原定今日簿记建档的21亿元人民币五年期中期票据至下周二(6日)发行.

  中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百
分点,为近三年来首次调降.[ID:nCN1253188]

  本次为潍柴控股集团今年第二次发行中票,此前曾於1月发行20亿元中票,期限亦为五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 潍柴控股集团   41      21       5   12/6簿记建档   民生银行     AAA        12/7      12/8
 =============================================================================================(完)

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  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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