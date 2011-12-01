〔中国新债〕潍柴控股集团推迟21亿元五年期中票发行至下周二

路透上海12月1日电---中国潍柴控股集团有限公司周四公告称,鉴於近期市场波动较大,将推迟 原定今日簿记建档的21亿元人民币五年期中期票据至下周二(6日)发行. 中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百 分点,为近三年来首次调降.[ID:nCN1253188] 本次为潍柴控股集团今年第二次发行中票,此前曾於1月发行20亿元中票,期限亦为五年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 潍柴控股集团 41 21 5 12/6簿记建档 民生银行 AAA 12/7 12/8 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 刘昕; 审校 张喜良