〔泰国数据〕11月整体CPI较上年同期增长4.19%,略低於路透预估

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透曼谷12月1日电---泰国商务部周四公布,该国11月整体消费者物价指数(CPI)较上年同期上升4.19%,低於路透预估的增长4.3%.11月核心CPI较上年同期上涨2.90%,与路透调查的预估值持平.
今年1-11月年通胀率为上升3.83%.
商务部并预测,2012年第一季总体通胀率料降至3.6%.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。