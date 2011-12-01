〔泰国数据〕11月整体CPI较上年同期增长4.19%,略低於路透预估

国际油市：沙特和委内瑞拉正在检视油市状况--沙特新闻机构SPA

路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。