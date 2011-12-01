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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 12:50 BJT

〔泰国数据〕11月整体CPI较上年同期增长4.19%,略低於路透预估

路透曼谷12月1日电---泰国商务部周四公布,该国11月整体消费者物价指数(CPI)较上年同期上升4.19%,低於路透预估的增长4.3%.11月核心CPI较上年同期上涨2.90%,与路透调查的预估值持平.

今年1-11月年通胀率为上升3.83%.

商务部并预测,2012年第一季总体通胀率料降至3.6%.(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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