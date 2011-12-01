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债券 | 2011年 12月 1日 星期四 12:44 BJT

〔中国新债〕北京碧水源科技公司下周四将发行5.5亿元短融,期限一年

路透上海12月1日电---中国北京碧水源科技股份有限公司周四公告称,将於下周四(8日)簿记建档发行
5.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 北京碧水园     11       5.5      12  12/8簿记建档   北京银行     AA-       12/9      12/12
 科技股份有限公司                                                                                   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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