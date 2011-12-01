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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 13:02 BJT

〔韩国金融〕韩国证交所暂停程式交易五分钟,此前韩股大涨

路透首尔12月1日电---韩国交易所运营商周四表示,从0437GMT开始,股市主板市场的程式交易暂停了五分钟.

韩国股市扩大涨幅至4%以上,因全球主要央行同意以较低成本向欧洲银行业提供美元资金,且中国央行宣布降低银行存款准备金率.

0443GMT,韩国股市综合股价指数.KS11大涨4.09%至1,923.09点.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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