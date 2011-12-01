〔韩国金融〕韩国证交所暂停程式交易五分钟,此前韩股大涨

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透首尔12月1日电---韩国交易所运营商周四表示,从0437GMT开始,股市主板市场的程式交易暂停了五分钟.
韩国股市扩大涨幅至4%以上,因全球主要央行同意以较低成本向欧洲银行业提供美元资金,且中国央行宣布降低银行存款准备金率.
0443GMT,韩国股市综合股价指数.KS11大涨4.09%至1,923.09点.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。