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债券 | 2011年 12月 1日 星期四 13:11 BJT

〔中国新债〕中山公用下周二将发行7亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月1日电---中国中山公用事业集团股份有限公司(000685.SZ)周四公告称,将於
下周二(6日)簿记建档发行7亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 中山公用      13        7      12  12/6簿记建档    光大银行     AA         12/7      12/8
 (000685.SZ)                                                                                        
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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