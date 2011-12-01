《企业看点》--12月1日财务活动报导摘要

路透班加罗尔12月1日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报周四引述参与协商的消息人士报导称,西班牙央行和西班牙国家支持的银行重组基金FROB最早将在周五,就Banco de Sabadell (SABE.MC)是否能收购Caja de Ahorros del Mediterraneo(CAM)做出决定.[ID:nL5E7N100N]

* 据中国日报周四报导称,全球领先的能源、谷物和贵金属市场运营商CME Group(CME.O)正与中国证券监管机构进行洽谈,希望进入中国大陆的金融衍生品市场.[ID:nL4E7N112U]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)