《企业看点》--12月1日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔12月1日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 金融时报周四引述参与协商的消息人士报导称,西班牙央行和西班牙国家支持的银行重组基金FROB最早将在周五,就Banco de Sabadell (SABE.MC)是否能收购Caja de Ahorros del Mediterraneo(CAM)做出决定.[ID:nL5E7N100N]
* 据中国日报周四报导称,全球领先的能源、谷物和贵金属市场运营商CME Group(CME.O)正与中国证券监管机构进行洽谈,希望进入中国大陆的金融衍生品市场.[ID:nL4E7N112U]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。