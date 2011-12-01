《国际主要央行公开市场操作一览》--12月1日

路透北京12月1日电---上周四以来美联储在公开市场操作中买入长期债券,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/29 买入公债 25.41 02/15/2036 - 11/15/2041

11/28 买入公债 46.75 02/15/2020 - 11/15/2021

《本周主要新闻》

--全球主要央行周三联手行动,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金;而欧元区债务危机促使欧盟国家部长敦促国际货币基金组织(IMF)出台更多扶持举措,以免爆发金融灾难.[ID:nCN1254050]

--颇具影响力的美联储副主席叶伦表示,美联储有空间进一步放宽货币政策,可能透过提供更多利率前景方面的信息来进行."通过增加对联邦基金利率路径走向的指引,或额外购买长期金融资产,仍有提供进一步宽松的空间."

另一位高官亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称,他认为,就美联储预估所依据的政策设想提供更多信息,这样做十分有益.但他明确表示,他认为当前的政策立场是合适的.[ID:nCN1251174]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/30 91天期反向交易 386.20 --

七天期反向交易 3.52(亿美元) 1.08%(固定利率)

11/29 七天期反向交易 2,654.56 1.25%(固定利率)

七天期定期存款 -1,941.99 0.62%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--比利时一家报纸报导,欧洲央行管委会委员柯恩(Luc Coene)称,若当前经济趋势持续,欧洲央行可能会进一步下调利率.[ID:nCN1243370]

--欧洲央行执委史塔克称,央行考虑修订2012年经济增长预估,将在周末确定.央行预期2012年经济活动将"大幅放缓",预期2011年第四季欧洲经济略萎缩.[ID:nCN1251196]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 32,080

*上周四 32,400

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当期变化 -320

注:因上周三日本金融市场休市

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明表示,日本经济终将恢复增长,但目前仍将暂时处於严峻形势,受累于近期日圆升值及全球增长放缓.[ID:nCN1245252]日本金融体系依然稳定,公债收益率维持在低位.今年夏天以来欧债危机通过日圆升值和股价下跌影响日本经济,未来可能通过贸易等其它渠道对日本产生更大影响.[ID:nCN1243054]

--日本央行副总裁西村清彦称,欧债危机是日本经济面临的最大不确定性,日本经济将感受到日圆升值、泰国洪灾与全球放缓的影响,但仍将恢复温和复苏.若日圆升值脱离经济基本面,企业向海外转移的趋势将加快且无法扭转.[ID:nCN1251614]

西村清彦并称,干预汇市举措产生了足够作用,帮助传达决策者抑制汇率过度波动的决心,如果汇率脱离经济基本面,必须采取果决行动.[ID:nCN1252070]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%,91天期存单利率为0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行1,083亿台币存单,相较存单到期金额1,222.5亿,存单发行余额减少139.5亿.[ID:nCT0486493]

--台湾央行周二表示,当日共发行153亿台币存单,相较存单到期金额95亿,存单发行余额增加58亿.[ID:nCT0485957]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,362亿台币存单,相较存单到期金额1,502亿,存单发行余额减少140亿.[ID:nCT0485533](完)

--整理 曹巍浩; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]