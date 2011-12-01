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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 13:34 BJT

〔澳洲股市〕大幅收高2.6%,受全球主要央行提升流动性措施提振

路透12月1日电---周四澳洲股市跳涨2.6%,连续第四日上涨.此前全球六大主要央行联合行动,提供更低成本美元融资,缓轻欧洲银行业流动性紧缩.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数大涨108.8点,报4,228.6点.

自上周跌破4,000点後,该指数已经大涨6%.

必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)涨幅均超过4%.(完)

--编译 田建华;审校 孙茉莉

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