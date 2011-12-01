《全球市场》亚股劲升触及两周高位,受主要央行联手提供流动性提振

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
* MSCI除日本外亚太股指飙升4.4%,日经指数升2.4%
* 欧元守住涨幅,兑美元升破1.34
* 欧债危机关键问题依然未解
路透东京12月1日电---亚洲股市周四劲扬至两周高位,追随全球市场强劲涨势,此前全球六大主要央行联手提供廉价美元融资,以避免欧洲银行业者陷入流动性紧张.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)以及英国、加拿大、日本与瑞士的央行周三表示,将从12月5日起调降现有美元互换额度成本50个基点,并将安排双边互换以进一步提供其他币种流动性.[ID:nCN1254050]
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。