《全球市场》亚股劲升触及两周高位,受主要央行联手提供流动性提振

* MSCI除日本外亚太股指飙升4.4%,日经指数升2.4%

* 欧元守住涨幅,兑美元升破1.34

* 欧债危机关键问题依然未解

路透东京12月1日电---亚洲股市周四劲扬至两周高位,追随全球市场强劲涨势,此前全球六大主要央行联手提供廉价美元融资,以避免欧洲银行业者陷入流动性紧张.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)以及英国、加拿大、日本与瑞士的央行周三表示,将从12月5日起调降现有美元互换额度成本50个基点,并将安排双边互换以进一步提供其他币种流动性.[ID:nCN1254050]