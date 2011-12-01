中国将完善公共项目招投标立法

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月30日电---中国周三表示将实施招投标法，确保招投标过程的公开公正，承诺解决很多外国企业抱怨无法获得政府招标项目的问题。

中国政府网(www.gov.cn)发布的声明称，由国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议审议通过了招投标法实施条例草案，希望保证招投标过程的“公开公平公正”并“预防和惩治腐败”。

该声明显示：“凡属国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，除法律、行政法规规定的特殊情形外，都应当公开招标。”

一旦实施，该条例将防止虚假招标，以及以不合理条件和不规范的资格审查办法限制、排斥投标人。

声明称：“评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人徵询确定中标人的意向，不得接受任何单位及个人提出的倾向或排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。”

该条例草案还将采取措施，防止和惩处招标人和投标人串通交易，及其他通过弄虚作假骗取中标的行为。（完）