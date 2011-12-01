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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 14:20 BJT

〔韩国股市〕收涨3.72%至近四周收盘高位,科技股领涨

路透首尔12月1日电---韩国股市周四大幅收涨,因之前全球主要央行同意向欧洲融资困难的银行提供低息美元资金,且中国央行也下调银行存款准备金率,提振市场人气.

科技类股领涨,三星电子(005930.KS)大涨7%,创下收盘纪录高位.

韩国综合股价指数.KS11收涨3.72%,至1,916.18点,创近四周来最高收盘位.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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