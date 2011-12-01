〔中国房地产〕11月百城住宅均价连续第三个月环比下降--中指院

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
* 11月百城住宅均价连续第三个月环比下降
* 同比涨幅持续缩小,为6月以来最低涨幅
* 北京等十大城市房价环比全线下跌
路透北京12月1日电---中国指数研究院周四公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.
中指院报告并称,11月全国100个城市住宅平均价格为8,832元人民币/平方米,百城中有43个城市价格环比上涨,57个城市下跌;北京等十大城市住宅均价为15,663元/平方米,环比10月下降0.36%.
从同比来看,11月全国100个城市住宅均价同比涨幅自今年8月以来持续缩小,11月上涨4.06%,较10月缩小1.15个百分点,为今年6月以来的最低涨幅.其中93个城市同比涨幅在10%以内.
"11月调查数据显示,一、二线城市受调控政策的影响进一步加大,万科(000002.SZ)、绿地、龙湖(0960.HK)等大型房企在北京、上海等重点城市的一些项目降价幅度超过20%,"报告称.
报告并称,11月住宅价格环比涨幅居前的十个城市是:威海、烟台、汕头、包头、太原、聊城、桂林、淄博、赣州、呼和浩特,但涨幅较上月均有所下降.
同时,环比跌幅居前的十个城市是:宁波、江门、无锡、西安、东营、南京、嘉兴、江阴、郑州、株洲,跌幅均较上月有所扩大,宁波跌幅超过2%.
在十大城市中,南京和成都房价环比降幅最大,分别环比下降1.2%和0.9%,上海、武汉、深圳等8个城市降幅皆在0.5%以内.
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--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
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