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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 16:40 BJT

〔瑞士数据〕11月PMI降至44.8,不及市场预估的46.5

路透苏黎世12月1日电---周四公布的数据显示,瑞士11月经季节调整采购经理人指数(PMI)从上月的46.9跌至44.8.路透调查预估为46.5.

以下为详细数据

(经季节性调整)

11年11月 11年10月 10年11月

PMI 44.8 46.9 61.2 (完)

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--编译 隋芬;审校 杜明霞

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