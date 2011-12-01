〔瑞士数据〕11月PMI降至44.8,不及市场预估的46.5

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透苏黎世12月1日电---周四公布的数据显示,瑞士11月经季节调整采购经理人指数(PMI)从上月的46.9跌至44.8.路透调查预估为46.5.
以下为详细数据
(经季节性调整)
11年11月 11年10月 10年11月
PMI 44.8 46.9 61.2 (完)
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--编译 隋芬;审校 杜明霞
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。