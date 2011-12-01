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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 14:14 BJT

〔日本股市〕收涨近2%至两周高点,因央行联合行动缓解市场紧张情绪

路透东京12月1日电---日本股市日经指数周四飙升至两周高点,之前全球主要央行联合行动,缓解欧债危机引起的银行流动性短缺.

日经指数.N225收涨1.9%至8,597.38点,升穿在8,577点附近的25日移动均线.东证股价指数.TOPX亦收涨1.6%至740.01点.(完)

--编译 李春喜;审校 张涛

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