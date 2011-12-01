修正:〔国际油市〕布兰特原油期货持於110美元上方,欧洲经济忧虑限制涨幅

(更正文章直接提取码)

路透新加坡12月1日电---布兰特原油期货周四连续第三日持於每桶110美元上方,此前全球主要央行采取行动缓解欧洲银行业流动性紧张问题,且伊朗遭到制裁.但未来石油需求料放缓的忧虑限制油价升幅.

"布兰特原油面临的压力是欧洲经济疲弱.我们不确定是否能看到石油需求出现明显增长.油价可能在好几年内变动不大,"Tri-Zen Capital的分析师Tony Regan称.

0612GMT时,布兰特原油期货LCOc1攀升0.43美元,至110.95美元,较昨日收盘位上涨近0.3%.美国原油期货CLc1涨0.16美元,至每桶100.52美元.