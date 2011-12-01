修正:〔国际油市〕布兰特原油期货持於110美元上方,欧洲经济忧虑限制涨幅

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
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路透新加坡12月1日电---布兰特原油期货周四连续第三日持於每桶110美元上方,此前全球主要央行采取行动缓解欧洲银行业流动性紧张问题,且伊朗遭到制裁.但未来石油需求料放缓的忧虑限制油价升幅.
"布兰特原油面临的压力是欧洲经济疲弱.我们不确定是否能看到石油需求出现明显增长.油价可能在好几年内变动不大,"Tri-Zen Capital的分析师Tony Regan称.
0612GMT时,布兰特原油期货LCOc1攀升0.43美元,至110.95美元,较昨日收盘位上涨近0.3%.美国原油期货CLc1涨0.16美元,至每桶100.52美元.
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。