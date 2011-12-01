《热点透视》六大央行联手提供美元融资,剑指市场恐惧心理

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 李爽

路透伦敦11月30日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)前主席格林斯潘曾说过,金融危机过後收拾烂摊子要好过试图防范危机.如今,全球主要央行总裁们显然不这麽认为.美联储、欧央行以及另外四家央行周三采取联手行动,说明他们不希望看到欧元瓦解可能引发的危机.

以较之前更低的成本提供无限美元融资,这一承诺将直接缓解银行业跨境融资压力.资金紧张的欧元区银行业者和别处谨慎的放贷人一直避免扩大美元信贷.事实上,各国央行目前承诺的举动正是民间部门不愿做的事,而且利率很有吸引力.

这应缓解欧洲银行业的压力,使其有更多时间去杠杆化.而且,此举也应会放宽金融贸易和租赁等领域的环境,帮助提振经济活动.这是六大央行做出意外承诺的一个原因.无论愿意与否,这都相当於承诺使印钞规模能达到维持这一重要市场正常运转的程度,大西洋两岸的投资者都对此消息欢欣鼓舞.

此举不会直接解决最受关注的欧元自身问题.投资者仍不待见疲弱的欧洲主权借款方.理性的人们还在谈论欧元瓦解.但各国央行的举动表明,他们愿通过提供接近无限的资金来打消恐惧.其中包括一直不愿致力於支持个别欧元区成员国的欧央行.因此可以认为欧央行现在更愿意这样做.

即便受到其他央行支持的欧央行,也不能独自引领欧元脱离险境.但其可以为欧元区成员国争取时间,就维护欧元的承诺协调一致.数月来的争执表明,统一立场有多么困难.但若政治领袖们可以做到这一点,就像这些央行一样,他们就有机会挫败一直困扰市场的欧元瓦解疑虑.(完)