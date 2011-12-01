〔中国股市〕沪综指收扬2.3%创逾一个月最大单日涨幅,受存准率下调利好激励

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透北京12月1日电---中国股市沪综指周四大幅收扬2.3%,创逾一个月最大单日涨幅,受此前中国央行下调存款准备金率,及全球六大央行联手注入流动性令欧美股市大涨所激励.
但股指冲高至2,420点上方遭遇明显卖压,令升幅缩窄.早间公布的中国11月制造业采购经理人指数(PMI)证实中国经济增速仍在放缓,投资者仍存疑虑.分析人士认为,在宏观政策未见进一步放松之前,大盘反弹後将转入区间震荡格局.
沪综指.SSEC收报2,386.86点,涨53.446点,或2.29%,追平10月24日涨幅;今日A股成交额增至947亿元,昨日为716亿元.
"中国股市是政策市,三年来央行首次调降存准,的确释放了政策拐点的信息,也对於市场非理性的心理做出一个修正."湘财证券分析师陈钢并认为,经过昨日大跌和政策面改善的情况下,市场短线再创新低的可能性已经较小.
中欧基金分析师认为,在反弹过後,市场又将会重新审视宏观经济层面态势,股指随後或转入区间震荡格局.
利好提振金融地产股大涨.上证金融地产行业指数.SSEFN收涨3.51%,中国工商银行(601398.SS)收升2.15%,万科A(000002.SZ)扬升4.67%.
中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]
周四早间公布的中国官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双降至50%下方,显示经济增速继续放缓.汇丰(HSBC)PMI终值大降至47.7%,官方PMI降至49%,是近三年来首次不足50%.[ECI-CN-CMN]
美国和欧洲股市周三劲扬,标准普尔500指数录得8月来最大单日百分比涨幅,因主要央行此前同意降低受困的欧系银行美元贷款成本,来防止欧债危机演变成全面信贷危机.
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,586.8点,上涨2.33%,成交量为299,334手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。