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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 14:34 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,此前曾因主要央行美元互换安排而下跌

路透东京12月1日电---美国公债价格周四在亚洲市场持稳,此前全球六大主要央行采取联合行动,以防止源自欧洲的债务危机演变成全球流动性紧缩,美债曾下跌.

指标10年期美国公债价格小升至1/32,收益率US10YT=RR报2.07%,较美国尾盘水准未见变动.

全球主要央行周三联手行动,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金.[ID:nCN1255170]

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