〔东京美债〕公债价格持稳,此前曾因主要央行美元互换安排而下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月1日电---美国公债价格周四在亚洲市场持稳,此前全球六大主要央行采取联合行动,以防止源自欧洲的债务危机演变成全球流动性紧缩,美债曾下跌.
指标10年期美国公债价格小升至1/32,收益率US10YT=RR报2.07%,较美国尾盘水准未见变动.
全球主要央行周三联手行动,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金.[ID:nCN1255170]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。