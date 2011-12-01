〔半导体产业〕中国宏力半导体和华虹NEC合并近尾声,最快本月完成--消息(更新版)

(新增分析师评论和更多背景)

* 宏力和华虹NEC的合并已近尾声

* 合并交易或在年底前完成

* 主要资产价值合计约10亿美元

* 双方互补性虽较强,但无法明显提高竞争力

路透香港/上海12月1日电---久拖未决的中国本土第二大和第三大半导体企业--华虹NEC和宏力半导体的合并近日有望加速.两位消息人士透露,这两家公司的合并谈判已近尾声,最快本月内完成.这将是国内半导体业发展的一个里程碑.

一位消息人士指出,"这个交易快要结束了,可能就在年底."

宏力半导体和华虹NEC相关人士谢绝评论.

专业咨询机构iSupply中国半导体业分析师顾文军指出,"两者合并,对未来发展有好处.两家公司产品线重叠不多,互补性较强."

目前尚不知两家公司资产、营收等详细数据,不过据业内人士估计,两公司的主要资产价值合计约10亿美元.

上海华虹NEC电子有限公司成立於1997年7月,其股东包括中央企业华虹集团及日本NEC(6701.T),华虹NEC目前拥有两座8英寸工厂,月产能约6万片.

而自2003年开始投产的宏力半导体已建成三座12寸规格的厂房,但只有一条八英寸线,月生产能力为4万片.其除了上海联和投资等初始投资者外,之後香港长江实业(0001.HK),和记黄埔0013.HK及英国投资公司GEMS等陆续注资宏力半导体.

华虹NEC与宏力半导体还合资组建华力微电子,建设12寸线项目.项目投资总额145亿元,其中注册资本79亿元.12寸厂今年4月试产,初期产能1万片/月,计划於明年底实现月产3.5万片的生产能力.

**先进技术是短板**

中国最大的半导体厂商中芯国际(0981.HK)目前已有四座8寸厂和三座12寸厂,较合并後的宏力和华虹NEC还要大的多.不过,起步较晚的中国半导体业,无论是规模还是技术,与世界水平仍有不小差距.台湾的台积电(2330.TW)(TSM.N),联电(2303.TW)(UMC.N)和美国Global Foundries名列全球半导体业代工前三强.

"我觉得就算合并也蛮难的.虽然合并以後规模会比较大,但他们没有一个比较先进的技术."凯基证券分析师刘浩民指出.

他分析称,现在全球半导体出货量的成长已经明显减速,单位平均售价(ASP)也在往下走.所以假如没有先进技术的话,未来销售还是会受到限制的.

海峡两岸的台湾和中国已是全球半导体业最主要生产基地,据行业数据,大陆和台湾2010年半导体出货量约占全球的四分之三,未来几年两岸的出货值有望近300亿美元.(完)