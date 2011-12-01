〔中国汇市〕人民币兑美元午盘再触跌停,中间价高企但购汇需求强劲

路透上海12月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四午盘即期再度触及跌停位置,因市场购汇需求强劲.不过由於中间价定位偏高,跌停价亦高於上日收盘.

受全球央行联行动打压海外美元影响,今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报在6.3353元,较上日继续大涨逾百点.北京时间14:50,人民币兑美元即期报在6.3670元,上日收盘价为6.3789元.按以中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3670元为今日人民币的跌停价.

上海一银行交易员称,下午购汇需求强劲,但供给稀少,一度"交易机上卖美元的价格已经灰掉了,没人报价了."

他并表示,虽然连日来人民币兑美元成交区间均低於中间价200点左右,购汇需求过强料是主因.另外,在境内外美元价差已逐渐缩小的情况下,近期结售汇仍如此不平衡的真正原因,目前还难判断.

与上午相比,一年期NDF美元有所上行.北京时间14:53,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期美元/人民币CNY1YNDFOR=略升,报在6.3835/75,上日尾盘为6.3770元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3780/40元,上日尾盘报6.3790元.

欧元周四回稳,上日曾大涨,因全球主要央行联合行动,缓解欧债危机引发的信贷紧张;澳元则回吐一部分涨幅.[FRX/CN]

人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三略收跌.虽然当日上午还在升逾百点的中间价引领下续涨,但下午在大额购汇客盘的重压下,转而下跌,尾盘并一度触及跌停价6.3799.[ID:nCN1252852]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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