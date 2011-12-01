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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 14:52 BJT

〔全球金属〕挪威Norsk Hydro预计2012年中国以外铝需求增长3-5%

路透奥斯陆12月1日电---挪威铝生产商Norsk Hydro(NHY.OL)表示,预计明年铝需求增长,但增速放慢,因经济放缓打击需求.

Hydro是全球主要铝生产商和氧化铝资产拥有者之一,其预计2012年除中国以外的原铝需求将增长3-5%.

该公司仍然维持此前看法,认为2011年铝需求将增长7%.上年铝需求增长了19%.

"由於铝具有重量轻、可循环利用等许多良好品质,其基本面仍然看好,全球铝市场料将长期稳步增长,"该公司在一份声明中称.(完)

--编译 李春喜;审校 丁琦

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