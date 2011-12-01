〔全球金属〕挪威Norsk Hydro预计2012年中国以外铝需求增长3-5%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透奥斯陆12月1日电---挪威铝生产商Norsk Hydro(NHY.OL)表示,预计明年铝需求增长,但增速放慢,因经济放缓打击需求.
Hydro是全球主要铝生产商和氧化铝资产拥有者之一,其预计2012年除中国以外的原铝需求将增长3-5%.
该公司仍然维持此前看法,认为2011年铝需求将增长7%.上年铝需求增长了19%.
"由於铝具有重量轻、可循环利用等许多良好品质,其基本面仍然看好,全球铝市场料将长期稳步增长,"该公司在一份声明中称.(完)
--编译 李春喜;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。