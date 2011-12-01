希拉里访问缅甸,希望其深化改革

(本文由路透中文网编译提供)

路透内比都12月1日电---美国国务卿希拉里周四首次与缅甸新领导人展开实质性会谈，希望能够促进缅甸的改革。希拉里将同缅甸总统吴登盛、外交部长吴温纳貌伦和其他高官会晤。

“奥巴马和我都非常赞赏您和贵国政府所作出的努力。”希拉里在同吴登盛会晤时表示。

吴登盛欢迎希拉里访问缅甸，称此举将成为“里程碑”。吴登盛称希拉里的到访将是历史性的，并将打开两国关系的新篇章。

希拉里今日晚些时候将动身前往仰光，与缅甸反对派人士昂山素季进行首次会面。

希拉里料将向缅甸阐述美国对该国未来改革的预期。分析师表示，改革进程料最终会使得美国政府放松对缅甸的制裁。

希拉里也在考虑采取哪些互惠措施鼓励缅甸的改革进程，这些措施可能包括向缅甸派驻大使级外交官和支持更多国际援助。

美国的期望可能包括：进一步释放政治犯；政府切实努力解决军队和边境地区少数民族反对派的冲突。

希拉里也将敦促缅甸终止同朝鲜的不正当往来。美国担忧缅甸购买朝鲜的导弹技术，并对缅甸与朝鲜的核关系表示忧虑。（完）