希拉里访问缅甸,希望其深化改革

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都12月1日电---美国国务卿希拉里周四首次与缅甸新领导人展开实质性会谈，希望能够促进缅甸的改革。希拉里将同缅甸总统吴登盛、外交部长吴温纳貌伦和其他高官会晤。
“奥巴马和我都非常赞赏您和贵国政府所作出的努力。”希拉里在同吴登盛会晤时表示。
吴登盛欢迎希拉里访问缅甸，称此举将成为“里程碑”。吴登盛称希拉里的到访将是历史性的，并将打开两国关系的新篇章。
希拉里今日晚些时候将动身前往仰光，与缅甸反对派人士昂山素季进行首次会面。
希拉里料将向缅甸阐述美国对该国未来改革的预期。分析师表示，改革进程料最终会使得美国政府放松对缅甸的制裁。
希拉里也在考虑采取哪些互惠措施鼓励缅甸的改革进程，这些措施可能包括向缅甸派驻大使级外交官和支持更多国际援助。
美国的期望可能包括：进一步释放政治犯；政府切实努力解决军队和边境地区少数民族反对派的冲突。
希拉里也将敦促缅甸终止同朝鲜的不正当往来。美国担忧缅甸购买朝鲜的导弹技术，并对缅甸与朝鲜的核关系表示忧虑。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。