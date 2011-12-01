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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 15:15 BJT

〔瑞士数据〕第三季GDP增速创2009年中以来最低,受瑞郎升值拖累

路透苏黎世12月1日电---瑞士第三季经济增速创2009年年中以来最低,因强势瑞郎损及出口,而且资本投资下降,尤其是金属加工和机械工程领域.

瑞士联邦经济总局(SECO)周四公布,瑞士第三季实质国内生产总值(GDP)较上季仅增长0.2%,较上年同期增长1.3%.

路透调查访问的分析师此前预计,瑞士第三季实质GDP较上季增长0.1%,较上年同期增长1.7%.

瑞士第二季实质GDP修正为较上季增长0.5%,较上年同期增长2.2%.

瑞士央行曾警告称,强势瑞郎将损及经济成长,此外KOF经济指标等前瞻性指标预示经济将严重放缓.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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