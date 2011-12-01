〔瑞士数据〕第三季GDP增速创2009年中以来最低,受瑞郎升值拖累

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透苏黎世12月1日电---瑞士第三季经济增速创2009年年中以来最低,因强势瑞郎损及出口,而且资本投资下降,尤其是金属加工和机械工程领域.
瑞士联邦经济总局(SECO)周四公布,瑞士第三季实质国内生产总值(GDP)较上季仅增长0.2%,较上年同期增长1.3%.
路透调查访问的分析师此前预计,瑞士第三季实质GDP较上季增长0.1%,较上年同期增长1.7%.
瑞士第二季实质GDP修正为较上季增长0.5%,较上年同期增长2.2%.
瑞士央行曾警告称,强势瑞郎将损及经济成长,此外KOF经济指标等前瞻性指标预示经济将严重放缓.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。